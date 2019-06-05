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В шашлыках найдены фекалии и опасные бактерии 

Рамблер 4 часа назад
Эксперты Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" проверили качество шашлыка различных производителей. В ходе исследования выяснилось, что все марки не отвечают требованиям качества и безопасности.
Шашлык семи марок — "Останкино", "Мираторг", "Окраина", "Мясновъ", "Глобус", "Ашан" и "О'Кей — проверили по 50 параметрам.. В общей сложности шашлык исследовался по более чем 50 параметрам.
Во всех образцах продукции найдены бактерии группы кишечной палочки, что говорит о фекальном загрязнении. В шашлыке под брендом "Окраина" обнаружены листерии, микроорганизмы вызывающие листериоз.
В продукции марок "Окраина", "Мясновъ", "Ашан", "О'Кей" и "Останкино" было превышено допустимое количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Шашлык всех представленных марок был внесен в черный список "Росконтроля".
Еда , Видео , О'Кей , Ашан , Мираторг
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