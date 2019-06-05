В шашлыках найдены фекалии и опасные бактерии

Эксперты Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" проверили качество шашлыка различных производителей. В ходе исследования выяснилось, что все марки не отвечают требованиям качества и безопасности.

Шашлык семи марок — "Останкино", "Мираторг" , "Окраина", "Мясновъ", "Глобус", "Ашан" и " О'Кей — проверили по 50 параметрам.. В общей сложности шашлык исследовался по более чем 50 параметрам.

Во всех образцах продукции найдены бактерии группы кишечной палочки, что говорит о фекальном загрязнении. В шашлыке под брендом "Окраина" обнаружены листерии, микроорганизмы вызывающие листериоз.

В продукции марок "Окраина", "Мясновъ", "Ашан", "О'Кей" и "Останкино" было превышено допустимое количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Шашлык всех представленных марок был внесен в черный список "Росконтроля".