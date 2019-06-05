Названы самые полезные ягоды на рынке

Эксперты, опрошенные РИА Новости, рассказали, какие ягоды из тех, что можно купить на рынке, считаются самыми полезными. Специалисты отметили, что предпочтение нужно отдавать видам, при выращивании которых не используются вредные вещества, например, химические удобрения. Так, к полезным эксперты отнесли бруснику и голубику, а вот клубнику оценили не так высоко.

Врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко отметил, что пищевая ценность ягод, которые массово выращиваются, может быть ниже оптимальной.

Врач-диетолог Клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова уточнила, что ягоды имеют низкий гликемический индекс и разрешены даже тем, у кого выявлен диабет.