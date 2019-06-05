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3 самых полезных диеты мира 

Рамблер 30 минут назад
Фото: depositphotos.com
Наше здоровье зависит от того, что мы едим. И сколько мы едим. Поэтому диетология — такая востребованная наука. Есть несколько диет, доказавших свою эффективность для снижения веса и увеличения продолжительности жизни.

Средиземноморская диета

Это самая старая из диет мира, и она сложилась исторически в рыбацких деревнях по берегам Средиземного моря. В основе рациона лежат свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, домашний сыр, орехи и молоко, оливковое масло. Сладости и мясо едят не чаще раза в неделю, в день пьют много воды и иногда домашнее вино. Диета сочетается с длительными прогулками, тогда она особенно эффективна. По мнению ВОЗ, такая диета сокращает риск сердечных заболеваний на 25%.

DASH — диета для гипертоников

Название ее так и переводится: "Диетический подход к лечению гипертонии", придумана она в США и занимает второе место в категории лучших диет благодаря пользе для больных диабетом, для похудения и для сердца. DASH похожа на средиземноморскую диету, но в ней полностью отсутствует алкоголь и меньше соли. Надо есть больше цельных продуктов: фруктов, овощей, бобов, зерновых и орехов, не менее 4 порций овощей и фруктов в день, меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров: свинину, жирные сыры. Не есть белый хлеб и отказаться от соли, вместо нее употреблять травы и специи.

Гибкая вегетарианская диета

Эта диета, созданная на основе вегетарианской диеты, помогает похудеть, улучшить работы сердца и снизить вероятность развития диабета. По правилам, в каждом приёме пищи должно быть не менее 50% овощей. В неделю нужно устраивать минимум 2-3 полностью вегетарианских дня. Мясо, рыба, молоко и яйца не запрещены, но их употребление следует ограничить. Рацион должен минимум на 25% состоять из растительных белков — тофу, чечевицы, фасоли, гороха, семечек и орехов. Следует отказаться от сладостей и в качестве перекуса также использовать фрукты и орехи.
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