Клубника или голубика? Каким ягодам отдать предпочтение, чтобы сохранить здоровье

С наступлением лета на прилавках появляется все больше ароматных и вкусных ягод: клубника, земляника, а на рынках даже жимолость. В супермаркетах по-прежнему можно приобрести голубику и малину. «360» узнал у экспертов, какие ягоды самые полезные и где стоит их покупать, чтобы не навредить самому себе.

Самые полезные

Руководитель лаборатории ФИЦ «Питания и биотехнологии» профессор Константин Эллер рассказал «360», что ягоды — источник витаминов, углеводов, пищевых волокон биологически активных соединений: флавоноидов, в частности, антиоксиданта антоциана — его особенно много в ягодах темного цвета.

Самые полезные, по мнению Эллера, — жимолость, дикорастущие клюква и черника, где содержится максимальное количество природных биологически активных веществ и антоцианов.

«Экстракты этих ягод используют в препаратах для улучшения зрения и лечения мочеполовой системы. Чтобы восполнить суточную потребность в антиоксидантах, достаточно съедать 20 граммов черники в день», — сказал профессор.

В свою очередь, председатель московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов также отметил пользу жимолости, содержащей много витаминов С, Р, каротина. В широкой продаже она встречается редко, хотя успешно культивируется подмосковными дачниками. Из более поздних хороши малина, голубика, черника, вишня.

«Наши предки ели вишню в больших количествах из-за необходимых организму микроэлементов. Если в сезон регулярно есть вишню, то запаса микроэлементов хватит до следующего года», — сказал эксперт.

Но почти во всех ягодах, напомнил Эллер, содержится около 10% углеводов. Поэтому людям с диабетом, например, нужно ограничить их потребление сотней граммов в день. Остальным такие ограничения не нужны, хотя объедаться, конечно, тоже не стоит.

Российские или импортные

Шалыганов пояснил, что импортные ягоды обрабатывают, чтобы в сохранности довезти их до российских прилавков. Или выращивают с применением специальных химических веществ. И это не идет организму на пользу.

«Лучше есть сезонные ягоды. Сейчас Краснодарский край поставляет нам прекрасную клубнику. Она вызрела, в ней минимальное количество химпрепаратов. Их нет смысла применять, если сезон начался, чтобы ускорять рост ягод. Я бы брал краснодарскую и ставропольскую клубнику. Подмосковная пока только завязалась», — добавил эксперт.

Помимо наличия у продавца документов, нужно всегда обращать внимание на внешний вид. Если ягоды как на подбор одного цвета и размера, считает Шалыганов, значит, «есть какой-то подвох» и пользе здоровью они не принесут.

«Любая ягода все равно немного различается по спелости и размерности. Никто же их специально не сортирует», — уточнил он.

Не на пользу, а во вред

Не стоит покупать товар, который долго лежит, но при этом сохраняет привлекательный вид. В связи с этим эксперт не рекомендовал отправляться за клубникой и черешней в крупные сетевые супермаркеты, которые берут ягоды у производителей и предлагают их по низкой цене. Клубника, голубика, земляника — быстропортящийся товар, поэтому для магазинов производители обрабатывают ягоды химическими средствами, увеличивая срок их хранения.

«Покупать ранние ягоды в супермаркетах — себе во вред. Лучше делать это на рынках, выбирать товар локального производителя. А для дачников, конечно, лучше выращивать все самим. Потому что мы знаем, что мы положили в почву и чем опрыскивали растения», — отметил Шалыганов.

По мнению Эллера, боязнь встретить нитраты в ягодах — странная «всеобщая химофобия». Люди питаются фастфудом, но боятся химикатов в ягодах. Хотя ни один производитель не будет обрабатывать выросший в сезон урожай и уж тем более дикорастущие ягоды.

«Даже поверхность яблок и апельсинов обрабатывают достаточно безобидными веществами. А сильные пестициды, конечно, никто не использует. Тем более на дикорастущих ягодах», — подчеркнул профессор.