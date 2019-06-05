Как надо выбирать продукты в супермаркете

4 главных правила, как выбирать продукты в супермаркете

В мире с единорогами зефир приготовлен из яблок, шоколад — из какао-бобов, а йогурт с наполнителем — из молока с натуральными ягодами. А на каждой упаковке в супермаркете точно указана вся нужная информация, включая пищевую ценность и точное время изготовления.

Однако мы живем — к сожалению или счастью — в суровой реальности, где каждый поход за продуктами для человека, серьезно относящегося к своему здоровью, может превратиться в пытку. Исправить это поможет несколько простых и легко применимых на практике правил. Каких — рассказывает блогер и сертифицированный диетолог Арина Никифорова (@arina_iz_magazina).

На что смотреть, прежде чем положить еду в тележку?Покупая новый смартфон, мы всегда интересуемся, какая у него камера, сколько памяти, что еще интересного есть внутри. Когда же речь заходит о продуктах для ежедневного питания, мы почему-то редко обращаем внимание, что именно приобретаем. А ведь от этого зависит здоровье организма!

Состав

Пора пересмотреть свое отношение к изучению составов. Итак, чем ближе ингредиент к началу списка, тем больше его в этом продукте. А значит, на первом месте в составе хлеба ищем муку (желательно второго сорта или обдирную), в шоколаде — какао-бобы, в ветчине — мясо.

Теперь отсекаем все, что содержит лишние жиры: например, не берем колбасу, в которую добавили шпик, и убираем из корзины арахисовую пасту, в которой содержатся растительные жиры. Последние зачастую являются гидрогенизированными — иначе говоря, это транс-жиры. И потому, если видите это слово в составе, ни в коем случае такие продукты не берите.

Надписи и "обещания"

Если вы любите верить "на слово" кричащим надписям на упаковке, то я вас немного расстрою. На самом деле часто они не соответствуют истине: так, если увидите йогурт или батончик "без сахара", то обязательно переверните упаковку и проверьте, чтобы в составе не было патоки, глюкозного сиропа и кокосового сахара — все это способно нанести тот же вред.

Конечно, в паре сладких конфет нет ничего страшного, но зачастую мы теряем чувство меры, когда видим продукт якобы без добавления "белого врага". Как итог — половина упаковки десерта (а то и больше), съеденная за раз. Ведь это же "диетическая" еда! Но все не так прозрачно.

Срок годности

Теперь ищем срок годности и смотрим на условия хранения, если покупаем что-то скоропортящееся (мясо, рыбу, молочную продукцию, сыр). Да, продукт может быть "свежим" по дате, но если он хранится при температуре 12 градусов вместо 4, то есть большой риск печальных последствий.

Есть определенный вид продуктов, срок годности у которых исчисляется часами: например, на твороге написано, что свежим он останется 72 часа. Это значит, что нам нужно найти не только дату изготовления на упаковке, но и точное время. Ведь если творог выпустили в большой мир в 8 утра в понедельник, то есть его в 10 утра четверга уже не стоит.

Белки, жиры и углеводы

На каждой упаковке обязательно должна быть информация о калориях, белках, жирах и углеводах. И тут тоже ищем логику: если в готовой рыбе откуда-то появляются углеводы в большом количестве, а белка при этом совсем нет, то стоит задуматься о правдивости состава или адекватности производителя.