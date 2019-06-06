Топ-5 продуктов, которых не найти в России

В российских магазинах не продают многие продукты, весьма популярные в других странах. Например, на полках наших магазинов не встретить британский lemon curd — нечто вроде лимонного яичного крема с сахаром или американский готовый завтрак Lucky Charms. Без большинства продуктов можно жить легко, но отсутствие других сильно действительно сильно обедняет наш рацион.

Папайя

В составе папайи много клетчатки, полезной для работы желудочно-кишечного тракта. Природный фермент папаин, который этот экзотический фрукт содержит в большом количестве, способствует расщеплению белка, к тому же папайя богата витаминами и минеральными веществами, особенно калием и магнием, помогающим профилактике болезней сердечно-сосудистой системы. При этом папайя низко калорийна (48 кал на 100 г), но надолго даето ощущение сытости. Сок папайи входит в состав медицинских препаратов, предназначенных для лечения болезней суставов. На юге США папайю можно выращивать, но этот нежный фрукт с трудом переносит транспортировку и хранение и в России практически не встречается.

Чипотл

Копченый перец халапеньо — чипотл (chipotle) в России днем с огнем не сыскать. А в Мексике его, напротив, суют почти во все блюда: в чили, смешав с фасолью и фаршем, в энчиладос, кесадийю, буритос. Перец обладает антимикробном, болеутоляющим, иммуноукрепляющим и стимулирующим пищеварение действием.

Дуриан

Еще один тропический фрукт, который в Таиланде называют "королем фруктов" и продают на рынках дороже всего. Он отличается невыносимым ароматом и удивительным вкусом, который разные люди описывают по-разному. Однако на экспорт чаще всего идет в сушеном или консервированом виде, а это совсем не то. Есть свежий дуриан следует на открытом воздухе, только что разрезанным и с осторожностью — в большом количестве или при индивидуальной непереносимости он может быть опасен. Дуриан обладает заметным бактерицидным действием благодаря содержащемуся в нем веществу индол и способствует выведению токсинов из организма. Кроме того, этот плод повышает половую функцию и повышает вероятность забеременеть, очищает дыхательные пути, а также повышает температуру в желудке.

Говядина для стейков

Мясо в российских продуктовых есть, но это не то мясо. Дело в том, что российский климат для разведения коров мясных пород, мягко говоря, невыгоден. Со времен СССР колхозы занимались разведением только молочных и мясо-молочных пород. Поэтому настоящее свежее мясо для стейка, какой едят в Мексике или Техасе, в России найти практически невозможно.

Рыба-меч

На сайте самого дорогого российского продуктового магазина — "Азбука вкуса" в Москве — рядом с позицией "филе рыбы-меч" написано "к сожалению, этого товара нет в продаже". Рыба-меч отличается деликатным, тонким вкусом и почти полным отсутствием костей. Но в Россию ее не возят: слишком дорого выходит и мало кто ее может себе позволить при цене свыше 1200 рублей за килограм.