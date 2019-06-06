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Как не ошибиться, готовя курицу 

Рамблер 3 часа назад
Курицу мы готовим постоянно. Из куриного мяса готовят салаты и закуски, первые и вторые блюда. Однако не во всех случаях курица получается идеально, и это происходит потому, что часто мы допускаем ошибки. Например, если несколько часов размораживать курицу при комнатной температуре, на неё поверхности размножатся бактерии. А если заниматься тепловой обработкой тушки, только что вытащенной из холодильника, то добиться равномерно прожарки будет сложно. Какие ещё ошибки мы допускаем, когда готовим курицу?
Еда , Видео , Дом и сад
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