Как не ошибиться, готовя курицу

Курицу мы готовим постоянно. Из куриного мяса готовят салаты и закуски, первые и вторые блюда. Однако не во всех случаях курица получается идеально, и это происходит потому, что часто мы допускаем ошибки. Например, если несколько часов размораживать курицу при комнатной температуре, на неё поверхности размножатся бактерии. А если заниматься тепловой обработкой тушки, только что вытащенной из холодильника, то добиться равномерно прожарки будет сложно. Какие ещё ошибки мы допускаем, когда готовим курицу?