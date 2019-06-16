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Названы правила выбора вкусной клубники 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как выбрать вкусную клубнику. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт ведомства.
Как отмечается, желательно покупать сухую клубнику с насыщенным запахом и однородного цвета.
В ведомстве отметили, что степень сладости ягоды можно определить по черенку: если между ягодой и листиками есть расстояние, то она будет сладкой, если нет — то с кислинкой.
Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что у клубники короткий срок хранения, поэтому следует покупать ее столько, сколько вы планируете съесть за ближайшие несколько дней.
Также в ведомстве отметили, что клубнику надо тщательно промывать, чтобы не заразиться кишечными и паразитарными инфекциями.
Ранее были названы самые полезные для здоровья ягоды.
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