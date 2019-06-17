5 вопросов об интуитивном питании, которые вы давно хотели задать

Прислушивайся к своему организму, и он сам подскажет, что ему нужно для стройности и хорошего самочувствия — примерно так звучит основной принцип модного нынче интуитивного питания. Действительно ли все так просто?

Подсчет калорий, разделение белков и углеводов, исключение из рациона глютена и лактозы — все это адепты интуитивного питания считают насилием и издевательством над организмом. Надо просто доверять себе — и приучать ребенка к тому же. Звучит как рекламный слоган и вызывает множество вопросов.

Кто это вообще придумал?

В прошлом веке врач по имени Клара Девис в качестве эксперимента собрала детишек разного возраста из, как бы сейчас сказали, неблагополучных семей. Здоровье детей оставляло желать лучшего — истощение, нехватка витаминов, рахит, малокровие.

Девис предложила чадам абсолютно новаторский рацион: этакий шведский стол во время каждого приема пищи. Многокомпонентных блюд или полуфабрикатов не было — исключительно продукты в чистом виде. Овощи, фрукты, отварные крупы, тушеное мясо, рыба, молоко, соль — отдельно.

Есть можно было что угодно, в любых количествах и сочетаниях.

Хочешь кило бананов за раз — пожалуйста. Нравится тушеное мясо и груши — на здоровье. Съел ложку риса и сыт — выходи из-за стола.

Наблюдение шло несколько лет, и его результаты поражали — у всех детей, включая малоежек, нормализовался вес, но при этом никто не стал чрезмерно толстым. Нормализовались также показатели здоровья, пропал рахит, вырос уровень гемоглобина, дети перестали болеть.

Позже эту тему развили в 1978 году психотерапевты и диетологи, написавшие книгу «Преодолевая переедание», в 1995 появилось «Интуитивное питание: революционный метод работает!» Эвелин Триболи и Элис Раш.

В России адептом интуитивного питания считается Светлана Бронникова , автор книги «Интуитивное питание. Как перестать беспокоиться о еде и похудеть» (2015).

Чем интуитивное питание лучше диет?

Диеты — это всегда ограничения и запреты. И даже если мы освоим сто блюд из отварной куриной грудки и найдем магазин, где капкейки со стевией и отрубями на вкус не отличаются от обычных, организм рано или поздно взбунтуется.

А дальше — замкнутый круг: переедание, муки совести, еще более строгая диета, срыв — и так до бесконечности.

Кроме того, постоянные неудачи приводят к стрессам, которые хочется «заесть».

А если мой организм требует мороженого и булок?

Девис не зря проводила эксперимент с детьми — они лучше взрослых умеют слушать себя.

Понять, чего действительно хочет организм, не так просто. Особенно, если ты долгие годы руководствовался не собственным желанием, а навязанными извне убеждениями.

Вспомните их: «на ночь нужно съесть что-то легкое», «завтрак должен быть сытным», «жиры и быстрые углеводы — зло», «в день необходимо съедать 300 грамм овощей».

Чтобы услышать себя, сторонники интуитивного питания советуют задавать себе следующие вопросы:

•_ я голодна или нет?_

Есть надо только тогда, когда хочется, но при этом не дожидаться сильного голода, иначе вы рискуете набить желудок чем попало. Самым сложным оказываются социально окрашенные приемы еды: когда хозяйка старалась, готовила, мама приехала и напекла пирожков, друг пригласил в ресторан.

•_ что я хочу съесть?_

Голодны? Следующий шаг — понять, что именно положить на тарелку. Горячее, холодное, твердое, мягкое, взбитое, острое, соленое? Запрещенных продуктов быть не должно.

Не бойтесь злоупотребить фаст-фудом: перестав быть запретными, пончики и сосиски очень скоро потеряют свою привлекательность.

• я все еще голодна?

Забудьте про общество чистых тарелок и труд комбайнера: если есть не хочется, нужно вставать из-за стола.

Интуитивное питание помогает похудеть?

Скорее, оно помогает прийти к оптимальным весовым показателям — в зависимости от возраста и генетики. Для кого-то это XS, для кого-то — L.

То же, кстати, касается и физических нагрузок — важно выбирать те, которые доставляют удовольствие и радость.

По мнению сторонников системы, «хорошего» и «плохого» веса, так же как и продуктов, не существует, все очень индивидуально. Но, конечно, придерживаясь интуитивного питания, вы не достигните угрожающего здоровью состояния — ни истощения, ни ожирения.

Как приучить к этому детей, ведь любой ребенок предпочтет шоколадку банану?

Адепты системы утверждают, что нет — при условии, что будут соблюдаться все правила.

Есть, когда голоден, вставать из-за стола, когда сыт. В этот прием пищи не поел — ждешь следующего.

И если первые дни завтрак из конфет и обед из шоколадной пасты будет казаться отличной идеей, то потом ребенок сам потребует яйцо всмятку или кашу.

Впрочем, если это кажется радикальным, можно начать с малого: не докармливать, не делать из сладостей табу, предлагать несколько вариантов рациона. А еще — не использовать еду как награду, а лишение сладкого — как наказание.