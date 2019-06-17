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Названы лучшие свиные стейки 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: depositphotos
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование свиных стейков. В нем приняли участие образцы, купленные в семи торговых сетях: «Мираторг», «Ашан», «Карусель», «Мясновъ», Selgros, «Билла» и «Глобус».
Эксперты проверяли мясо, закупленное непосредственно в магазинах, а не взятое со складов, по более, чем 50 параметрам, среди которых идентификация состава, свежесть, содержание антибиотиков и уровень гормонов.
В образце, купленном в сети «Мясновъ», был обнаружен растительный углеводный компонент. Также он вместе с образцом из «Карусели» имел все признаки залежавшегося товара.
В мясе из магазина «Билла» обнаружился слишком высокий — в 10 раз превышающий норму — уровень микробной обсемененности. Во всех образцах выявлены бактерии группы кишечной палочки.
По итогам исследования специалисты рекомендовали к покупке стейки из магазинов «Мираторг», «Ашан», Selgros и «Глобус». Мясо из «Карусели» внесено в список товаров с замечаниями, из «Мяснова» и «Биллы» — в черный список «Росконтроля».
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Еда , Ашан , Мираторг
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