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Клубника в России оказалась ненастоящей 

Lenta.ru + ещё 14 4 часа назад
Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору клубники, говорится на сайте ведомства.
Оказалось, что ягоды, которые покупают в магазинах и на рынках, на самом деле клубникой не являются. Это особый вид земляники — фрагария ананасная крупноплодная, — который был выведен случайным образом французским ботаником примерно 200 лет назад.
Отмечается, что стоит выбирать землянику, выращенную в южных регионах России или в странах ближнего зарубежья (например, в Белоруссии). Учитывая сложность транспортировки, это оптимальный вариант.
При этом, специалисты не рекомендуют брать ягоды, выращенные в Крыму из-за слишком сухого климата. При выборе советуют обращать внимание на запах, цвет, форму и размер ягоды, а также жесткость и хвостик плода.
Эксперты напомнили, что клубнику необходимо мыть. При этом хранить мокрые ягоды нельзя, поскольку споры грибков из воздуха начинают активно размножаться во влажной среде.
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