Магазины отдадут продукты с истекающим сроком годности нуждающимся

По его словам, переговоры с ретейлерами состоялись, и они согласились передавать нереализованные продукты.

Он добавил, что в социальных учреждениях можно не только бесплатно раздавать, но и продавать.

Он также отметил, что если продукты с истекающим сроком не выкидывать, а передавать на социальные нужды, то немного сократятся расходы на содержание инвалидов, детей и стариков.

"И меньше будет отходов, которые нужно будет потом или закапывать, или перерабатывать, или сжигать", — заключил Бобров.