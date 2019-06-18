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Магазины отдадут продукты с истекающим сроком годности нуждающимся 

Газета.Ru + ещё 10 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Член комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров заявил, что ретейлеры будут передавать продукты, чей срок годности в скором времени истекает, на благотворительность и в социальные учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, переговоры с ретейлерами состоялись, и они согласились передавать нереализованные продукты.
Он добавил, что в социальных учреждениях можно не только бесплатно раздавать, но и продавать.
Он также отметил, что если продукты с истекающим сроком не выкидывать, а передавать на социальные нужды, то немного сократятся расходы на содержание инвалидов, детей и стариков.
"И меньше будет отходов, которые нужно будет потом или закапывать, или перерабатывать, или сжигать", — заключил Бобров.
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