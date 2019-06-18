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Что вреднее — соль или сахар 

Рамблер 2 часа назад
И соль, и сахар нужны организму человека, однако в умеренном количестве. Исследования показывают, что современные люди склонны злоупотреблять и тем, и другим продуктом. Здоровая норма этих веществ для организма взрослого человека в сутки — чайная ложка соли и шесть чайных ложек сахар. Соль участвует в регуляции жидкости в организме и переносе электрозарядов между клетками, сахар активизирует кровообращение. В целом и то, и другое вещество в небольших количествах вреда не приносит, наоборот, полезно.
Однако сахар чаще вызывает зависимость, в отличие от соли, особенно если начинать употреблять сладости с детства. В результате уже к подростковому возрасту люди начинают страдать ожирением. Лишний вес, в свою очередь, плохо сказывается на сосудах, суставах и в целом сокращает жизнь.
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