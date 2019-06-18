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Что должно быть на этикетке продуктов питания 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор напомнил о необходимости изучения данных на этикетке продуктов питания и разъяснил, какая информация должна на ней содержаться, следует из сообщения на сайте ведомства.
"Необходимо обращать внимание на информацию об изготовителе, о составе продукта, пищевой ценности и другие данные, указанные на упаковке, которые также важны для потребителя",
— говорится в сообщении.
Роспотребнадзор рассказал, что на упаковке продуктов должны быть указаны наименование пищевой продукции, состав, вес или объем, дата изготовления и срок годности.
Кроме этого, на этикетке должны содержаться сведения об условиях хранения, наименование и расположение изготовителя товара, рекомендации или ограничения по потреблению продукта, а также показатели пищевой ценности, данные о наличии ГМО и единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.
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Еда , Роспотребнадзор
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