Что должно быть на этикетке продуктов питания

Роспотребнадзор напомнил о необходимости изучения данных на этикетке продуктов питания и разъяснил, какая информация должна на ней содержаться, следует из сообщения на сайте ведомства.

"Необходимо обращать внимание на информацию об изготовителе, о составе продукта, пищевой ценности и другие данные, указанные на упаковке, которые также важны для потребителя",

— говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рассказал, что на упаковке продуктов должны быть указаны наименование пищевой продукции, состав, вес или объем, дата изготовления и срок годности.

Кроме этого, на этикетке должны содержаться сведения об условиях хранения, наименование и расположение изготовителя товара, рекомендации или ограничения по потреблению продукта, а также показатели пищевой ценности, данные о наличии ГМО и единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.