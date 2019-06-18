Роспотребнадзор назвал этикетки небезопасных продуктов

Роспотребнадзор сообщил, какие данные на этикетках пищевых продуктов свидетельствуют о безопасности и качестве товара. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Стоит приобретать продукты, на упаковках которых есть данные об изготовителе, составе, пищевой ценности и количестве провианта. Также на упаковке должно быть название продукта, его вес или объем, дата изготовления и срок годности. На этикетке качественного продукта должна быть указана информация об условиях хранения, расположение изготовителя товара, рекомендации или ограничения по потреблению, показатели пищевой ценности. Кроме того, необходимо указание данных о наличии ГМО и единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.

Нельзя покупать продукты, у которых были нарушены условия хранения, правила товарного соседства или истек срок годности.