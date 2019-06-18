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Роспотребнадзор назвал этикетки небезопасных продуктов 

Рамблер 1 час назад
Роспотребнадзор сообщил, какие данные на этикетках пищевых продуктов свидетельствуют о безопасности и качестве товара. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Стоит приобретать продукты, на упаковках которых есть данные об изготовителе, составе, пищевой ценности и количестве провианта. Также на упаковке должно быть название продукта, его вес или объем, дата изготовления и срок годности. На этикетке качественного продукта должна быть указана информация об условиях хранения, расположение изготовителя товара, рекомендации или ограничения по потреблению, показатели пищевой ценности. Кроме того, необходимо указание данных о наличии ГМО и единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.
Нельзя покупать продукты, у которых были нарушены условия хранения, правила товарного соседства или истек срок годности.
Еда , Видео , Роспотребнадзор
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