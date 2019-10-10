Кто придумал самый популярный торт в СССР

Смотрите видео и узнайте историю появления одного из самых популярных тортов советского времени — «Киевского». "Рамблер" разобрался, как на самом деле создали этот десерт. Существует легенда, что торт появился из-за ошибки сотрудников кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве. Якобы они забыли отправить в холодильник белки, предназначавшиеся для бисквита, а следующая смена решила скрыть огрехи и прослоила коржи масляным кремом. Так благодаря находчивости начальника кондитерского цеха Константина Петренко и получился торт «Киевский». Рецептура время от времени менялась, каждый кондитер добавлял что-то от себя. А как сейчас делают знаменитый торт и можно ли повторить его дома?