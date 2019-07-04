Диетологи раскрыли секрет идеального завтрака для похудения

Специалисты раскрыли детали новой комфортной диеты. Секрет «суперпохудения» заключается в идеальном завтраке.

Утренний прием пищи состоит всего из пяти ингредиентов — овсяные хлопья, чернослив, йогурт или кефир, какао-порошок и льняное масло. Готовить завтрак следует накануне вечером.

5-7 штук чернослива заливаются половиной стакана горячей воды на 10-15 минут. Ложка какао смешивается с тем же количеством масла в отдельной миске, после к ним добавляются две ложки овсяных хлопьев. Затем полученная масса заливается стаканом кефира или йогурта. В конце в миску добавляется нарезанный чернослив. Все ингредиенты нужно перемешать и поставить на ночь в холодильник.

Диетологи считают, что такой завтрак содержит основные витамины, которые помогают укреплять иммунную систему. Также ингредиенты провоцируют вывод шлаков и токсинов, что приводит к сбросу лишнего веса. Однако такой завтрак не стоит употреблять, если есть проблемы с усвоением какого-либо из названных продуктов.

Прием овсяных хлопьев с черносливом в течение месяца помогает похудеть в среднем на три килограмма, пишет VistaNews.