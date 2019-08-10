Почему молоко продавали в «пирамидках»

Те, кто жил в СССР наверняка помнят картонные «пирамидки», в которых продавали молоко, сливки и кефир. Были ли у них преимущества перед стеклянной тарой и как они появились?

Началось все вовсе не в СССР. В середине 1930-х годов в иностранных журналах появились статьи французского химика Жака Берьжье, который утверждал, что провел опыты с пирамидками из картона и пришел к интересному заключению. Помещенные в такую тару куски мяса долго оставалось свежим. Берьжье сделал вывод, что такая упаковка идеальна для хранения продуктов.

Работы французского химика привлекли внимание шведского изобретателя Эрика Валленберга. Он решил, что треугольная форма отлично подойдет для хранения молока. Для производства необычной тары Валленберг использовал водонепроницаемый картон. Правда, он часто рвался, а молоко все же в не быстро скисало. Но Валленберг полагала, что все исправит именно форма пирамиды. В 1944 году в Швеции появились первые треугольные упаковки для молока.

Правда, просуществовала такая тара относительно недолго: оказалось, что форма пирамиды, к сожалению, никак не способствовала тому, чтобы молоко хранилось дольше. В 1959 году производство картонной тары необычной формы в Швеции прекратилось.

А вот в СССР в эти годы только заинтересовались «молочными пирамидками». Шведскую технологию опробовали на просторах Союза и остались вполне довольны. Картонные треугольники с молоком, кефиром и ряженкой стали одним из символов советской эпохи и просуществовали почти до самого распада СССР. Правда, никаких полезных свойств молока из «пирамидок» обнаружить так и не удалось.