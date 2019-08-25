8 симптомов того, что вы едите очень много сахара

Весь мир ополчился на сахар — но тортики и конфетки никто у нас не отнимет, без них слишком скучно! И все же если ваш организм посылает вам вот такие сигналы, стоит серьезно пересмотреть свой план питания.

Восточные мудрецы были уверены, что женщине для здоровья необходимы три вещи: новые наряды, ароматические масла и сладости. Сегодня же третий пункт — десерты — нынешние мудрецы вроде диетологов и гастроэнтеролог требуют из списка вычеркнуть. И приводят список проблем, которые вызывает переизбыток в рационе сахара.

1. Быстрая утомляемость

Внезапные приступы сонливости, тяжелые пробуждения и невозможность сосредоточиться могут быть последствиями любви к десертам. Все дело в глюкозе: она служит отличным источником сил, но слишком быстро перерабатывается организмом и заставляет чувствовать переутомление.

2. Частые позывы в туалет

Участившиеся походы в дамскую комнату могут быть связаны с тем, что тело не в состоянии переработать лишнюю глюкозу, и почки направляют ее в мочу. Чем больше сахара в моче, тем чаще будет желание отлучиться в туалет.

3. Постоянное чувство голода

Организм, избалованный частым и обильным поступлением глюкозы, со временем перестает добывать энергию из других продуктов и постоянно требует очередной дозы простых углеводов. После снижения сахара в рационе организм может некоторое время реагировать на перемены головными болями и тошнотой. Симптомы пройдут всего через неделю, зато аппетит заметно снизится.

4. Сухая кожа и постоянная жажда

Главная ошибка сладкоежки — заливать жажду газировкой. Замкнутый круг становится причиной еще одного симптома — нарушения секреции пота, что приводит к недостаточному увлажнению кожи.

5. Слабый иммунитет

Даже небольшие ранки на теле сладкоежек заживают долго, а восстановление после простуды или ангины может длиться неделями. Поэтому если вы заболели гриппом или ОРЗ, есть смысл отказаться от сладкого, чтобы быстрее прийти в норму.

6. Ухудшения зрения

Возникающее от чрезмерного потребления сахара обезвоживание может привести к разрушению крохотных сосудов в глазах. Заметили, что ваша картина мира стала немного размытой? Виноваты шоколадки!

7. Раздражительность

Сладкоежки склонны к частым перепадам настроения. Это связано с тем, что глюкоза, поступающая в кровь, со временем начинает управлять гормонами удовольствия. Без дополнительной подпитки любители шоколада и пирожных чувствуют приступы злости, печали и меланхолии. Им необходим источник счастья в виде сладкого вознаграждения. Чтобы слезть с этой иглы, потребуется полтора месяца воздержания.

8. Акне

Нарушение гормонального баланса из-за переизбытка глюкозы часто приводит к появлению высыпаний на коже, акне и воспалениям. Но если вы откажетесь от сахара, этот симптом исчезнет уже через две недели: кожа станет чистой и светящейся изнутри, и плотные тональные средства перестанут быть необходимостью.