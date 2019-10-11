Можно ли покупать кисель в магазине

Кисель — традиционное блюдо русской кухни. Сейчас чаще всего готовят кисели из фруктово-ягодных соков с добавлением картофельного крахмала. В киселе много полезных веществ, он калориен и оставляет ощущение сытости надолго. За счёт желеобразной консистенции он обволакивает слизистую желудка, облегчая состояние при язве и гастрите. Но всё это можно сказать лишь о киселе, приготовленном правильно. А вот в магазинных образцах часто встречаются канцерогенные красители и генно-модифицированный крахмал.