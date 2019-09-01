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В Сети обсуждают худшие провалы на кухне 

Рамблер 6 часов назад
В Сети обсуждают худшие провалы на кухне
Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
Пользователям популярного форума Reddit задали неудобный вопорс.
"Какую самую ужасную вещь вы ели лишь из вежливости?", — говорилось в публикации.
Конечно, вопрос не оставил равнодушным пользователей Сети. Только за два дня пост набрал более 11 тысяч комментариев.
Многие рассказывали о том, как им приходилось давиться едой только из уважения к "повару", а остальные сами признавались в своих худших провалах на кухне.
"Моя любимая, но глубоко пожилая свекровь сделала как-то печенья с кусочками шоколада: перепутала сахар с солью, а вместо шоколада добавила измельченную сушеную чёрную фасоль", — рассказала одна из читателей.
А вот другая свекровь рассказала о провале своей бывшей невестки, которая приготовила шпинатную запеканку, ставшую по мнению семьи "худшей стряпней в мире".
"Моя дочь вырвала это все прямо в напольную вентиляцию, а мне потом пришлось отчищать", — пишет женщина.
Другой мужчина рассказал о кошмарном ужине у родствеников жены.
"Истинным злом была бабушкина фирменная запеканка, которую все обожали, будто это пища богов. Смесь из спаржи, варёных яиц, измельченных кукурузных хлопьев и бог знает чего ещё. Это было отвратительно, но я съел целую порцию, сам не знаю как. Это напоминало зелёную вонючую рвоту с ломтиками варёного яйца в ней…", — жалуется мужчина.
Еще один пользователь форума рассказал об страшном китайском ужине.
"К столу подавали местный деликатес — "морских червей". Это напоминало белую кишку, которая при погружении в ледяную воду превращалась в желатиновый ком. Представьте, желе со вкусом рыбы с остатками хрящиков и косточек. Буэ. Пришлось съесть несколько порций, опрокинув пару шотов китайской водки…", — вспоминает неудачливый мужчина.
Другому мужчине в путешествии.по Кении местные старейшины предложили "худшее блюдо".
"Это были яйца какого-то животного. Я оторвал целый кусок…Никогда не забуду их резиновую структуру и странный тянущийся вкус. Но я ел это так, будто был горд даже тем, что мне предложили это блюдо…", — поделился неудачливый турист.
Причем один из земляков старейшин ответил мужчине, что скорее всего "повара" просто подшутили над ним.
Женский форум1
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