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Названа популярная специя, опасная для диабетиков и гипертоников 

Стерлеград 12 часов назад
Названа специя, опасная для гипертоников
Фото: depositphotos
Кинза используется людьми уже около 5 тысяч лет. Изначально эта приправа применялась исключительно в медицинских целях. Позже ее стали использовать в косметологии и кулинарии.
Как пишут экспертные СМИ, внешним видом кинза напоминает петрушку. Другое название растения — кориандр. Эта специя родом из Средиземноморья, но популярна во всем мире. В старину люди верили, что кинза наделяет человека бессмертием. А девушки использовали настойку растения, чтобы приворожить любимого. Современные врачи также говорят о пользе кинзы для здоровья, но не стоит забывать, что у растения есть и противопоказания.
Кинзу используют при простуде, а также в качестве отхаркивающего средства. Растение, находящее в комнате, способно очищать воздух. Употребление кориандра перед банкетом позволяет уменьшить негативное воздействие спиртных напитков на организм.
Пряную траву нельзя употреблять людям, сидящим на строгой диете. Противопоказана она и тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, желудочно-кишечным трактом, а также гипертоникам и диабетикам.
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