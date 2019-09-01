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Почему мытый картофель опасен для здоровья 

Стерлеград 12 часов назад
Почему мытый картофель опасен для здоровья
Фото: Стерлеград
Часто покупатели задумываются над вопросом, покупать ли мытый картофель или приобрести клубни в земле, пишут экспертные СМИ.
Плюсы чистого картофеля в том, что возни с его чисткой намного меньше, а процесс приготовления получается быстрее. Но эксперты предупреждают, что на этом все достоинства мытого картофеля заканчиваются.
По словам шеф-повара столичного ресторана Николая Бакунова, мытый картофель представляет опасность для здоровья. Такая картошка проходит стерилизацию горячей водой с хлором, чтобы предотвратить увядание.
Бакунов отметил, что овощи обрабатывают водой с высоким содержанием хлора, что позволяет законсервировать корнеплоды. Затем их сушат мощными струями воздуха, чтобы высушить и избавить от запаха.
Лучше приобрести грязную картошку и потратить время на ее мытье, чем питаться овощами с хлором.
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