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Продукты, ускоряющие старение 

Рамблер 10 часов назад
Продукты, ускоряющие старение
Фото: depositphotos.com
Конечно, естественное старение никто не отменял. Однако есть те продукты, благодаря которым вы можете в 45 выглядеть на все 50. От них лучше держаться подальше, если вы хотите сохранить молодость своей кожи.

Соль

Обычный человек за день съедает в 3-4 раза больше соли, чем рекомендуют врачи. Она содержится не только в блюдах, которые вы подсаливаете, но и в соусах, соках, хлебе, выпечке и даже хлопьях для завтрака. Эти лишние граммы увеличивают риск гипертонии, остеопороза, язвы и инсульта. Кроме того, исследователи из медицинского колледжа Джорджии уверят, что соль сильно влияет на преждевременное старение кожи, обезвоживая ее.

Трансжиры

Об опасности продуктов с трансжирами сказано немало. Люди, употребляющие такие изделия, чаще страдают от ожирения и сердечных заболеваний. Ученый Тимоти Харлан провел эксперимент и выяснил, что трансжиры часто вызывают воспалительные процессы в организме. По его мнению, старение это и есть этот симптом, только в хроническом ключе. Поэтому те, кто употребляет продукты с трансжирами, выглядят старше своих лет.

Кофе

Популярный напиток может быть вреден для сердца и желудка, если пить его натощак, а в день употреблять 3-4 чашки. Однако даже утренний кофе может быть опасен. Он вызывает обезвоживание организма, а это способствует сухости кожи, появлению морщин и нарушению микрорельефа. Врачи рекомендуют заменить его на зеленый чай. Такой напиток богат антиоксидантами, которые благоприятно влияют на кожу.
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