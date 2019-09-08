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Популярные ошибки при консервации 

Рамблер 1 час назад
Популярные ошибки при консервации
Фото: depositphotos.com
Однако иногда такая еда может стать причиной отравлений в случае неправильных действий.

Продукты с микотоксинами

Очень часто мы забываем о том, что испортившиеся продукты испорчены полностью, а не только их часть. Иногда на рынках продают фрукты специально для варенья или компота. На них часто есть первые признаки испорченности. Никогда не покупайте такие продукты. Они содержат микотоксины — опасные вещества, которые устойчивы даже несколько термообработок. Важно, чтобы овощи и фрукты для заготовок были свежими. Если вы делаете консервацию из собственных плодов, лучше не обрезайте испорченные части, а выкидывайте продукт полностью.

Фруктовые косточки

Некоторые хозяйки пренебрегают удалением косточек из плодов фруктов. На самом деле они содержат амигдалин, которое в процессе переваривания превращается в кислоту, а затем в яд. Чем дольше будет стоять варенье с косточками, тем опаснее будет употребление косточек оттуда. В таких случаях нужно употребить продукт как можно скорее.

Аспирин

Лекарственное средство очень популярно при заготовках. Его используют для того, чтобы раствор не был мутным, и это действительно так. Салициловая кислота помогает создавать среду, неблагоприятную для жизни и размножения микробов. Однако не стоит забывать, что такие заготовки могут быть опасны для слизистой желудка. В частности для людей, страдающих гастриом и панкреатитом. В сочетании с алкоголем заготовка становится более опасной. Кроме того, аспирин может вызвать сильную аллергию.
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