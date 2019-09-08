Надо ли мыть покупную малину

Многие люди считают, что мыть покупную малину не обязательно: ведь эта ягода, как известно, обладает бактерицидными свойствами, к тому же от воды может потерять форму и попортиться.

Однако мыть покупную малину все-таки нужно. Просто делать это надо осторожно: положить малину в дуршлаг и опустить тот в глубокий таз с водой комнатной температуры. Несколько раз поднять и опустить дуршлаг, потом стряхнуть лишнюю воду и сразу съесть ягоды. Ставить в холодильник и вообще хранить помытую малину нельзя — влажные ягоды быстро покроются плесенью.