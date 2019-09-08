Надо ли мыть покупную малину 

Многие люди считают, что мыть покупную малину не обязательно: ведь эта ягода, как известно, обладает бактерицидными свойствами, к тому же от воды может потерять форму и попортиться.
Однако мыть покупную малину все-таки нужно. Просто делать это надо осторожно: положить малину в дуршлаг и опустить тот в глубокий таз с водой комнатной температуры. Несколько раз поднять и опустить дуршлаг, потом стряхнуть лишнюю воду и сразу съесть ягоды. Ставить в холодильник и вообще хранить помытую малину нельзя — влажные ягоды быстро покроются плесенью.
Мыть малину обязательно надо в том случае, если ягоды планируется есть свежими. В этом случае вода смоет с них пыль и грязь, которая могла налететь с пылью и дождями, грязь и жир от рук, которые ее собирали. Если же из малины планируется сварить варенье, от мытья можно отказаться — но только если вы точно знаете, что малину собирали в чистом месте и не обрабатывали никакой химией.