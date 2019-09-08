Какой сорт яблок самый полезный 

Яблоня в России — самое распространенное плодовое дерево на дачных участках. Даже самые неопытные садоводы обычно пытаются посадить яблоневое дерево. По времени созревания яблоневые сорта делятся на летние (созревают уже в июле, но лежат недолго, самый известный в России сорт — "Белый налив"), осенние, которые можно хранить до середины зимы, и зимние, вызревающие в конце осени.
Считается, что наиболее полезны зеленые, а не красные сорта яблок, поскольку в последних больше сахара и меньше витаминов. Среди летних, осенних и зимних сортов предпочтение стоит отдать зимним, в которых содержится много витамина С и других микроэлементов, поддерживающих имунную систему. Из числа распространенных в России сортов к самым полезным для здоровья сортам относятся "Антоновка" и "Голден".