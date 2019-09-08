Какой сорт яблок самый полезный

Яблоня в России — самое распространенное плодовое дерево на дачных участках. Даже самые неопытные садоводы обычно пытаются посадить яблоневое дерево. По времени созревания яблоневые сорта делятся на летние (созревают уже в июле, но лежат недолго, самый известный в России сорт — "Белый налив"), осенние, которые можно хранить до середины зимы, и зимние, вызревающие в конце осени.