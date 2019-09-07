Как отличить арбуз с нитратами

Арбузный сезон в самом разгаре, однако это не значит, что любой арбуз будет вкусным и полезным. Иногда можно случайно ошибиться с выбором и получить отравление нитратами — не смертельно, но приятного мало. Отличить полезный арбуз от напичканного нитратами можно по нескольким признакам, не прибегая к помощи специального прибора.

Обратите внимание на цвет полосок, у качественного арбуза они будут яркие и контрастные, у ягоды с нитратами — размытые и бледные. Если сжать руками хороший арбуз, послышится характерный треск. Нитраты так не звучат.

Мякоть здорового арбуза будет сахарной, а не глянцевой. Если семечки светлые, значит созревание арбуза было ускорено искусственно. Еще один признак присутствия нитратов — желтые или фиолетовые прожилки внутри.

Кисловатый запах также выдает арбуз с нитратами, безопасная ягода будет пахнуть свежестью.

Также проверить арбуз на нитраты можно с помощью воды. Попробуйте растворить мякоть в воде и посмотрите, что произойдет. Если вода станет красной или розовой, арбуз с нитратами, а если жидкость стала мутной — арбуз отличный.