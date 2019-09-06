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14 овощей, которые должны быть в рационе каждого человека 

Harper’s Bazaar 8 часов назад
14 овощей, которые должны быть в рационе
Фото: Harper’s Bazaar
Многочисленные исследования доказывают, что регулярное потребление свежих овощей положительно сказывается на общем состоянии организма, самочувствии и внешнем виде. Овощи уменьшают риск хронических заболеваний, а их недостаток в рационе приводит к состоянию стресса и плохому настроению. Этого можно избежать, если съедать не менее пяти порций овощей в день. И что еще важно: овощи нужно употреблять сырыми, либо готовить их на пару или гриле.

Самые полезные овощи

Морковь полна витамина А, который поможет улучшить зрение. Ее можно употреблять в виде салата или свежевыжатого сока.
Брокколи содержит большое количество микроэлементов: витамин С, витамин А и витамин К. Помимо этого, в брокколи очень мало калорий.
Грибы полезны для сердца, а также помогают для профилактики болезней.
Капуста кейл богата витамином К: полстакана сока из этого растения обеспечивает 440% от рекомендуемой дневной нормы!
Репа полна клетчатки и микроэлементов — таких как кальций, фосфор и калий.
Шпинат рекомендуется употреблять регулярно, ведь в нем содержится большое количество витамина А (половина рекомендуемой дневной нормы).
Спаржа содержит мало калорий, но в ней большое количество клетчатки и полезных микроэлементов.
Чечевица полна клетчатки, а одна порция бобовых восполняет 50% нашей ежедневной нормы фолиевой кислоты и 45% от рекомендуемой нормы железа.
Стручковая фасоль является источников витамина А, витамина С, витамина К и клетчатки.
Цветная капуста очень полезна благодаря витамину С, калию и компоненту омега-3.
Свекла является противовоспалительным овощем с большим содержанием антиоксидантов, которые положительно влияют на кровяное давление и оксидативный стресс.
Помидоры полезны благодаря содержащемуся в них ликопину. Исследования показали, что ликопин поддерживает здоровье сосудов и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Лук содержит квертицин, который улучшает умственные и физические способности.
Сладкий картофель является одним из лучших источников бета-каротина. Попробуйте приготовить его с черными бобами, сыром фета, травами и жареным перцем. Такой обед будет содержать в себе множество полезных веществ.
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