14 овощей, которые должны быть в рационе каждого человека

Многочисленные исследования доказывают, что регулярное потребление свежих овощей положительно сказывается на общем состоянии организма, самочувствии и внешнем виде. Овощи уменьшают риск хронических заболеваний, а их недостаток в рационе приводит к состоянию стресса и плохому настроению. Этого можно избежать, если съедать не менее пяти порций овощей в день. И что еще важно: овощи нужно употреблять сырыми, либо готовить их на пару или гриле.

Самые полезные овощи

Морковь полна витамина А, который поможет улучшить зрение. Ее можно употреблять в виде салата или свежевыжатого сока.

Брокколи содержит большое количество микроэлементов: витамин С, витамин А и витамин К. Помимо этого, в брокколи очень мало калорий.

Грибы полезны для сердца, а также помогают для профилактики болезней.

Капуста кейл богата витамином К: полстакана сока из этого растения обеспечивает 440% от рекомендуемой дневной нормы!

Репа полна клетчатки и микроэлементов — таких как кальций, фосфор и калий.

Шпинат рекомендуется употреблять регулярно, ведь в нем содержится большое количество витамина А (половина рекомендуемой дневной нормы).

Спаржа содержит мало калорий, но в ней большое количество клетчатки и полезных микроэлементов.

Чечевица полна клетчатки, а одна порция бобовых восполняет 50% нашей ежедневной нормы фолиевой кислоты и 45% от рекомендуемой нормы железа.

Стручковая фасоль является источников витамина А, витамина С, витамина К и клетчатки.

Цветная капуста очень полезна благодаря витамину С, калию и компоненту омега-3.

Свекла является противовоспалительным овощем с большим содержанием антиоксидантов, которые положительно влияют на кровяное давление и оксидативный стресс.

Помидоры полезны благодаря содержащемуся в них ликопину. Исследования показали, что ликопин поддерживает здоровье сосудов и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Лук содержит квертицин, который улучшает умственные и физические способности.

Сладкий картофель является одним из лучших источников бета-каротина. Попробуйте приготовить его с черными бобами, сыром фета, травами и жареным перцем. Такой обед будет содержать в себе множество полезных веществ.