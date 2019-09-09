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Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике 

Рамблер 50 минут назад
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Фото: depositphotos.com
Холодильник нужен для того, чтобы сохранять свежесть продуктов. Однако при низких температурах они могут терять свои полезные свойства, вкус и даже испортиться.

Свежие овощи и фрукты

Большинство овощей и фруктов созревает в тепле, а прохлада делает их безвкусными и лишает полезных веществ. Если вы хотите, чтобы овощи и фрукты сохранили свою свежесть надолго, то подберите для них темное прохладное место. Кроме того, там не должно быть высокой влажности или батарей поблизости. Так они могут пролежать несколько дней и не будут портиться, а их вкус сохранится.

Маринады

Банки с огурцами, помидорами и капустой не нужно класть в холодильник. Они и так лежат в рассоле, который консервирует их и не дает портиться. Это касается любого продукта, который содержит рассол и маринад. В холодильнике они могут потерять полезные вещества.

Кофе

Температура для кофе и какао в холодильнике слишком низкая. Да, им нужна прохлада, но не холод. Так напиток надолго сохранит свой вкус и аромат. Кроме того, кофе нужно хранить в отдельном ящике, без других продуктов — они могут впитать его аромат. Несмотря на эти правила, замораживать молотый кофе можно. Так он хранится месяц, при условии того, что находится в вакуумном контейнере.

Мед

Если этот продукт будет храниться в температуре ниже комнатной, то быстро испортится и засахарится. Для него необходимо сухое прохладное место, куда не попадают солнечные лучи, воздух и посторонние запахи.

Шоколад

Единственный оправданный случай хранения шоколада в холодильнике — когда плитка растаяла, и вы хотите, чтобы она опять затвердела. В остальных случаях в таком хранении нет необходимости. Если шоколад пролежит в холодильнике хотя бы несколько дней, на нем появится неприятный белый налет. Конечно, его можно есть, но, если вы хотели подарить его — этого сделать не получится.
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