Как сделать мясо мягким

Готовить мясо и просто, и сложно одновременно. С одной стороны, оно всегда вкусное, а с другой — испортить его не так уж трудно. Разбираемся, как сделать так, чтобы мясо после приготовления не превращалось в подошву, а оставалось сочным и мягким.

Вымачивание

Этот этап можно пропустить, если у вас парная свнина или говядина, а вот мясо кабана или лося требует длительного вымачивания, чтобы вышла вся кровь.

Маринад

Здесь все зависит от вашего терпения и времени, которым вы располагаете. Нарежьте мясо на куски, нужного вам размера, посолите и поперчите, как считаете нужным. Самый простой способ — залить мясо газированной минеральной водой.

Если вы планируете запечь цельный кусок, проткните его ножом несколько раз насквозь, чтобы минералка могла проникнуть внутрь. Соли и углекислый газ, содержащиеся в воде, размягчат волокна, и мясо получится мягким.

Вместо минералки можно использовать соду с водой, кстати, ложку соды можно добавить и при приготовлении. А чтобы усилить эффект, выжмите сок половинки лимона.

Приготовление

Если выбираете тушение, позаботьтесь о том, чтобы добавить достаточное количество воды, особенно в мультиварку, когда нет возможности добавить ее в процессе. В духовке мясо лучше готовить под фольгой, чтобы не засушить в самом начале. В конце приготовления фольгу можно снять, чтобы образовалась корочка. А на сковородке наоборот — сначала нужно зажарить со всех сторон, чтобы образовалась корочка, а затем доводить до готовности на более слабом огне.