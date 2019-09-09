Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы лучшие консервы из сайры 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование консервированной сайры и обнаружил в ней мышьяк. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».
В общей сложности эксперты проверили продукты пяти брендов: «Доброфлот», «5 морей», ARO, «Море внутри» и «Дальморепродукт». Мышьяк обнаружен в рыбе марки ARO. Однако содержание его в продукте в пределах допустимого. ARO, как и рыба других брендов, была признана безопасной к употреблению.
Специалисты обнаружили несоответствие количества сайры в банке стандарту, согласно которому рыбы в консервах должно быть не менее 50 процентов. Больше всего сайры оказалось в консервах «Дальморепродукт» — 85 процентов и «Доброфлот» — 83 процента. Меньше в консервах ARO — 57 процентов. В ходе исследования также были обнаружены признаки того, что при приготовлении всех исследованных консервов использовалась рыба не первой свежести.
По итогам исследования консервы «Доброфлот», «5 морей», «Море внутри» и «Дальморепродукт» признаны качественными продуктами и рекомендованы к покупке. Сайра бренда ARO занесена в список товаров с замечаниями.
Последние новости
Разгадана одна из сложнейших математических тайн Разгадана одна из сложнейших математических тайн Освобожденный украинец рассказал о конспиративной квартире в Москве Освобожденный украинец рассказал о конспиративной квартире в Москве Кремль объяснил отказ Путина встречать прилетевших из Киева заключенных Кремль объяснил отказ Путина встречать прилетевших из Киева заключенных
Женский форум4
Еда , Видео , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 имён, которые принесут детям только хлопоты
5 имён, которые принесут детям только хлопоты
7 причин, почему он вас бросит до конца года
7 причин, почему он вас бросит до конца года
О чем говорит ваш любимый цвет
О чем говорит ваш любимый цвет
Принц Гарри снова нарушил королевский протокол
Принц Гарри снова нарушил королевский протокол
На какие проблемы в сексе чаще жалуются женщины
На какие проблемы в сексе чаще жалуются женщины48
Видео
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
02:56
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
Мода
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
00:59
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
Звёзды Другое
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
04:57
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
Звёзды
Квнщик сомнительной внешности обольстил красавицу
03:33
Квнщик сомнительной внешности обольстил красавицу
Звёзды Красота
Отечественные знаменитости — маменькины сынки
44:04
Отечественные знаменитости — маменькины сынки
Звёзды Любовь
Каким растет сын Романа Абрамовича
03:27
Каким растет сын Романа Абрамовича
Дети Звёзды
Звезды, похудевшие до неузнаваемости
03:39
Звезды, похудевшие до неузнаваемости
Звёзды Здоровье
Куда пропал Сергей Дроботенко
01:32
Куда пропал Сергей Дроботенко
Звёзды
Российские звезды, которые выбрали мужчин помоложе
03:02
Российские звезды, которые выбрали мужчин помоложе
Звёзды Любовь
Украинка очаровала Сеть огромными очами
01:48
Украинка очаровала Сеть огромными очами
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение