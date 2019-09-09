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В сухих завтраках для школьников обнаружили токсины 

Газета.Ru + ещё 24 6 часов назад
В сухих завтраках для школьников обнаружили токсины
Фото: Газета.Ru
Роскачество проверило сухие завтраки для российских школьников и обнаружило токсины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на итоги проверки.
Как рассказали в организации, в продукции пяти из 18 проверенных торговых марок зафиксировали охратоксин А. Этот токсин является органическим соединением, которые представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни человека.
По словам экспертов, охратоксин А негативно влияет на почки людей, а также может вызвать ряд заболеваний.
Уточняется, что токсин был найден в сухом завтраке, состоявшем из шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей.
Ранее сообщалось, что Роскачество перечислило базовые продукты завтрака школьника.
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