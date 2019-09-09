В сухих завтраках для школьников обнаружили токсины 

Роскачество проверило сухие завтраки для российских школьников и обнаружило токсины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на итоги проверки.
Как рассказали в организации, в продукции пяти из 18 проверенных торговых марок зафиксировали охратоксин А. Этот токсин является органическим соединением, которые представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни человека.
По словам экспертов, охратоксин А негативно влияет на почки людей, а также может вызвать ряд заболеваний.
Уточняется, что токсин был найден в сухом завтраке, состоявшем из шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей.
Ранее сообщалось, что Роскачество перечислило базовые продукты завтрака школьника.