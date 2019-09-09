Как смыть химию с магазинных фруктов и овощей

Всем известно, что овощи и фрукты, которые нам удается приобрести в магазинах, не самый натуральный продукт, созданный исключительно природой. Зачастую плоды пичкают активными веществами и обрабатывают химикатами.

Остается понять, можно ли как-то промыть их, удалив эти вещества хотя бы с наружной части плодов.

Эксперты предлагают простой и эффективный способ решения этой проблемы. Так например, химию прекрасно растворит сода. Она также смоет яйца паразитов и плесень с поверхности плодов, вернув им натуральный запах. Причем содой хорошо бы промывать не только магазинные фрукты и овощи, но и те, что выросли на ваших грядках.

Причем крупные плоды следует сначала промыть водой, а затем натереть содой до ее полного растворения. После нужно смыть ее остатки и хорошенько промыть плод.

Для мелких плодов можно подготовить специальный раствор, смешав одну чайную ложку в одном литре воды. Фрукты и мелкие овощи следует просто опустить в раствор на пару минут, а затем промыть водой.