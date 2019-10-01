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Названо опасное для здоровья российское молоко 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Названо опасное для здоровья российское молоко
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование пастеризованного молока с массовой долей жира в 3,2 процента известных производителей стоимостью от 48 до 97 рублей. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».
В проверке приняла участие продукция марок «Авида», «Из Вологды/Вологжанка», «36 копеек», «Село зеленое», Globus, «Искренне Ваш», «Зеленая линия/Маркет».
В молоке «36 копеек» и «Авида» выявлено нарушение обязательных требований безопасности. У этих образцов зафиксирован слишком высокий уровень микробной обсемененности мезофильной микрофлорой: в четыре раза больше допустимого у «Авида» и в 76 раз у «36 копеек». В итоге эксперты рекомендовали к покупке только марки «Из Вологды/Вологжанка», «Село зеленое», Globus, «Искренне Ваш» и «Зеленая линия/Маркет»
В начале сентября были оглашены результаты проверки продукции марок зерненого творога. Тест на безопасность провалили два образца: «Волоколамский молочный завод» и «Избенка». В них обнаружили следы кишечной палочки, а содержание дрожжей в твороге оказалось выше максимально допустимого.
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Еда , Lenta.ru
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