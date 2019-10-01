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Росконтроль назвал опасное российское молоко 

Рамблер 3 часа назад
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" провелил российское молоко. Для исследования были отобраны марки «36 копеек», «Авида», «Искренне Ваш», «Из Вологды/Вологжанка», «Зеленая линия/Маркет», Globus и «Село зеленое». Все продукты были с массовой долей жира в 3,2 процента и стоимостью от 48 до 97 рублей.
В ходе проверки выяснилось, что большинство марок производят молоко высокого качества.
"К большей половине образцов существенных претензий у экспертов не возникло. Молоко брендов «Из Вологды/Вологжанка», «Село зеленое», Globus, «Искренне Ваш», «Зеленая линия/Маркет» соответствует требованиям безопасности по проверенным показателям, не содержит растительных жиров и сухого молока…", — говорится на сайте "Росконтроля".
Однако эксперты выявили и молоко, несоответствующее требованиям безопасности.
"В молоке «36 копеек» и «Авида» выявлено нарушение обязательных требований безопасности. У этих образцов оказался слишком высокий уровень микробной обсемененности мезофильной микрофлорой: в 4 раза больше допустимого у «Авида» и в 76 раз у «36 копеек»…", — объяснили эксперты.
Кроме того, продукт марки «36 копеек» специалисты и вовсе назвали не натауральным молоком.
"В жировой фазе образца «36 копеек» были обнаружены фитостерины, которых в молоке быть не должно. Это означает, что при изготовлении молока, вероятно, были использованы ЗМЖ на основе растительного жира. Остальные показатели качества «36 копеек» подтверждают предположение, что это не натуральное молоко: СОМО этого молока ниже, чем требует ГОСТ и Технический регламент, количество белка и кальция существенно меньше, чем у остальных участников теста. ", — выяснили в "Росконтроле".
Молоку «36 копеек» эксперты также присвоили недопустимую для питьевого молока вторую группы чистоты. Это значит, что в продукт попадали загрязнители, пыль или остатки корма. Да и на вкус и запах этот продукт похож не на натуральное молоко, заключили специалисты.
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