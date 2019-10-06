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Названы продукты, которые можно есть на ночь 

Вечерняя Москва + ещё 1 6 октября 2019
Названы продукты, которые можно есть на ночь
Фото: Depositphotos
Отказ от многих продуктов в вечернее время является одним из основных принципов диетического питания. Тем не менее, некоторые альтернативы перекусов после ужина все же возможны. О том, какие продукты на ночь не повредят фигуре, рассказала диетолог Сьюзи Баррелл из Австралии.
По ее словам, одной из полезных альтернатив является обычный попкорн. Этот продукт содержит менее 10 грамм углеводов, а также богат клетчаткой и отличается низкокалорийностью. Кроме того, в разумных количествах можно употреблять нарезанные овощи, ягоды и маракуйю. Также вреда фигуре не нанесут низкокалорийное мороженное и крекеры с легким сливочным сыром.
Среди вредных продуктов диетолог назвала темный шоколад, содержащий много сахара и жиров, а также ароматизированные молочные напитки. Кроме того, следует избегать сыров, печенья и соусов, передает
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