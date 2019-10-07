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Эксперты рассказали, как не переедать в холодное время года 

Мир24 19 часов назад
Как не переедать в холодное время года
Фото: Мир24
Часто после зимы люди замечают прибавку в весе. Действительно, с наступлением холодов мы, как правило, начинаем больше есть. По словам медиков, нужно учиться отличать мнимый голод от настоящего, иначе переедание приведет к серьезным проблемам со здоровьем, пишет «МедикФорум».
По словам специалистов, в холодное время организмом много тратиться энергии для того, чтобы согреться, поэтому пища в этот период необходима. Осенью и зимой люди чувствуют обостренный аппетит, таким образом посылаются сигналы о необходимости топлива.
Чтобы не переедать, медики дали несколько советов. В первую очередь не нужно злоупотреблять тяжелой и жирной пищей. Второй важный принцип — стараться не делать длинных перерывов между приемами пищи. Есть лучше 4-5 раз в день небольшими порциями.
Еще одно явление, свойственное холодному времени года, — эмоциональное переедание. Часто отсутствие солнца ведет к дефициту витамина D, а это чревато эмоциональным истощением и потребностью получать положительные эмоции от употребления вкусной еды. Медики призывают зимой контролировать уровень этого витамина в организме и при необходимости принимать добавки.
Кроме этого, именно осенью и зимой часто ужин или обед протекает в компании: в кафе, во время праздников. Уже известно, что человек в обществе съедает больше, чем один.
Эксперты советуют прежде всего контролировать количество выпитого алкоголя. В одном бокале вина в среднем содержится около 150 ккал. Два бокала — это почти обед.
Ранее были названы привычки, которые помогут не набрать лишний вес. Среди них — два яйца на завтрак, а на обед — овощной суп, еда в одиночестве, контроль числа съедаемых чипсов и снеков, а также медленная еда из тарелок меньшего размера.
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