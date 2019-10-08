В какой еде содержится больше всего ртути

Во всех регионах, где хорошо развита тяжелая промышленность, существует риск загрязнения окружающей среды соединениями ртути.

Попадая в почву и воду, а из них в организм человека, ртуть может постепенно накапливаться в нем и впоследствии вызвать серьезные отравления.

Морфологические изменения при отравлениях наблюдаются чаще всего там, где концентрация металла наиболее высока — в полости рта, в почках, желудке и толстой кишке.

Появляются головная боль, частые головокружения, бессонница, тошнота, проблемы с концентрацией внимания. Позже нарушается речь, уменьшается количество белых кровяных телец, исчезает подвижность суставов. Особенно опасны пары и соединения ртути. Именно они способны накапливаться в организме человека и животных.

Ртутные соединения могут отравлять некоторые пищевые продукты. Во многих странах приняты специальные нормы, устанавливающие максимально допустимое содержание ртути в пищевых продуктах. Например, в США эта норма составляет 0,5 мг на 1 кг пищи, в Италии и Франции — 0,7 мг/кг, в Швеции, Японии и Финляндии — 1мг/кг, в России — 0,3 мг/кг.

Ртутью может быть отравлена мука, изделия из нее, какао-бобы, шоколад. Серьезным ее «накопителем» являются сырые почки животных. Именно из-за этого в кулинарии прежде чем подать почки на стол, их предварительно несколько раз вымачивают, сменяя воду и два раза подвергают варке. Содержание ртути после таких манипуляций уменьшается в продукте в два раза.

Самая вредная… рыба

По содержанию ртути самыми вредными считаются рыба и морепродукты. Это же касается и рыбных консервов. В мировую водную экосистему ежегодно попадают десятки тысяч тонн неорганических ртутных соединений. Микроорганизмы в загрязненной воде переводят это соединения в ионы метил-ртути, накапливающихся затем в рыбе, кальмарах, креветках.

Европейские и американские ассоциации здравоохранения уже неоднократно выступали с рекомендациями своим гражданам не употреблять морскую рыбу и морепродукты чаще одного раза в месяц. Первыми с проблемой ртутных отравлений еще 50 лет назад. столкнулись японцы, традиционно употребляющие в пищу большое количество рыбы. С тех пор ситуация только ухудшается. Кстати, ртутным загрязнениям может быть подвержена и речная рыба.

Европейская река Эльба считается самой загрязненной в регионе, ее воды постоянно отравляются отбросами предприятий Чехии, Германии, Словакии. Есть рыбу из Эльбы сегодня запрещено.

Самое большое содержание ртути наблюдается в организмах определенных видов рыб. К ним относятся марлин, групер, гребнеголов, рыба-меч, королевская скумбрия и акула. Эти сорта рыбы и продукты из них категорически не рекомендуется употреблять в пищу.

Высокое содержание ртути отмечается в палтусе, консервированном и свежем голубом тунце, морском окуне, морской форели, горбыле, американском омаре. Их стоит употреблять не более трех раз в месяц небольшими порциями — примерно 150–170 граммов.

Умеренное содержание ртути: сельдь, некоторые виды краба, окунь, скат, тихоокеанский тунец, треска, карп. Эти виды можно есть до шести раз в месяц также небольшими порциями.

Малое содержание ртути: анчоус, кальмар, сиг, сайда, зубатка, лосось, креветка, сардины, пресноводная форель, гребешки, камбала, хек, речной рак. Ограничения на употребление практически отсутствуют, блюда из этой рыбы вполне можно есть до двух раз в неделю.