7 продуктов, которые убивают молодость

Чтобы не тратить состояние на процедуры по омоложению, станьте красивой, отказавшись всего от нескольких продуктов.

Хлопья и мюсли на завтрак

И здесь возникает удивление. Как так? Ведь нам с экранов ТВ рассказывают о чудо завтраках, вкусных, полезных, да еще помогающих держать тело в тонусе и даже худеть. Маркетинговый ход и ничего более — отвечаем мы. Питательных веществ в них практически и нет. Сахар, искусственные красители, консерванты и это не полный список состава подобных завтраков. В результате ни красивой фигуры, да еще и морщин больше. Овсяные хлопья с сухофруктами будут намного полезнее. Сахар

«Вам две ложки сахара или одну?» Сахар присутствует практически везде: выпечка, шоколад, сладости и даже хлеб и, увы, наносит самый большой вред красоте и здоровью. В рафинированном виде он разрушает коллаген и эластин отвечающие за молодость нашей кожи. В результате морщин становится больше и мы выглядим гораздо старше своего возраста.

Шашлык, жареное мясо

Ну кто не любит посидеть весной у костра и насладиться со