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Семь продуктов, которые помогут почистить сосуды 

Medical Note 14 часов назад
Семь продуктов, которые помогут почистить сосуды
Фото: Medical Note
Как известно, со временем артерии, от состояния которых во многом зависит работа сердечно-сосудистой системы, в силу разных причин могут «забиваться». Так развивается атеросклероз. О том, как уберечь сосуды, пишет Food.news.
Специалисты рекомендуют обязательно включить в рацион богатую витаминами группы В пищу. Их много в лососе. Максимальный эффект от продукта можно получить, употребляя его с зеленью и бобовыми.
Очень много полезных бактерий, способных значительно сократить вредное воздействие токсичных химических веществ на организм, содержится в ферментированной капусте.
«Кроме того, предотвратить образование «налета» в артериях поможет чеснок, который лучше есть в сыром виде.
Еще одним суперпродуктом является гранат. Регулярное умеренное употребление гранатового сока в течение года может позволить уменьшить толщину стенок сосудов на 30%, показало исследование», — отметили специалисты.
Идет на пользу сосудам и вещество L-аргинин, которое присутствует в мясе птицы — индейке и курице.
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