Семь продуктов, которые помогут почистить сосуды

Как известно, со временем артерии, от состояния которых во многом зависит работа сердечно-сосудистой системы, в силу разных причин могут «забиваться». Так развивается атеросклероз. О том, как уберечь сосуды, пишет Food.news.

Специалисты рекомендуют обязательно включить в рацион богатую витаминами группы В пищу. Их много в лососе. Максимальный эффект от продукта можно получить, употребляя его с зеленью и бобовыми.

Очень много полезных бактерий, способных значительно сократить вредное воздействие токсичных химических веществ на организм, содержится в ферментированной капусте.

«Кроме того, предотвратить образование «налета» в артериях поможет чеснок, который лучше есть в сыром виде.

Еще одним суперпродуктом является гранат. Регулярное умеренное употребление гранатового сока в течение года может позволить уменьшить толщину стенок сосудов на 30%, показало исследование», — отметили специалисты.

Идет на пользу сосудам и вещество L-аргинин, которое присутствует в мясе птицы — индейке и курице.