Продукты, которые нельзя есть два дня подряд

Кто из нас, приготовив еды больше, чем надо, не откладывал остатки в холодильник с тем, чтобы съесть их на следующий день. А вот, например, в Нидерландах, да и в остальной Европе на второй день еду не доедают, обязательно готовят свежие блюда. В принципе, в разогретой еде ничего очень уж страшного нет, только нужно знать, что именно не стоит использовать два дня подряд. Особенно опасными признаны три продукта:

1. Овощной салат

По утверждениям ученых, нарезанные и очищенные овощи нельзя хранить при температуре выше 4 °С более 12 часов. То есть, даже холодильник для этой цели не подходит. Так что нужно либо готовить количество овощей именно на один прием пищи, либо замораживать то, что осталось.

Проблема заключается в том, что практически во всех овощах, особенно покупных, содержатся нитраты, которые растения впитывают из почвы в том случае, если в нее вносится слишком много удобрений. Вред организму наносят даже не сами нитраты, а нитриты, которые образуются в овощах при долгом хранении. При попадании в организм нитриты вызывают кислородное голодание, провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом и повышают риск возникновения онкологических заболеваний.

Ну а кроме того, они очень быстро вянут, теряют товарный вид и становятся просто невкусными.