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Названы самые большие яйца России 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы самые большие яйца России
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриных яиц категории С1 популярных брендов. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».
В общей сложности специалисты проверили продукцию пяти торговых марок: «Новая марка», «Варакcино», «Окское», «Волжское утро» и «Лето». Программа испытаний включала более 30 параметров оценки качества и безопасности.
Антибиотики, другие антимикробные и антипаразитарные химиотерапевтические вещества в проверенных образцах не обнаружены. Микробиологические показатели безопасности нареканий тоже не вызывают.
Что касается размера, то яйца категории С1 сложно назвать огромными — их стандартная масса от 55 до 64,9 грамма. Все проверенные образцы уложились в эти рамки, а самые крупные оказались у бренда «Новая марка».
По показателю свежести вперед вырвались яйца бренда «Окское». К вкусу и запаху всех проверенных образцов у экспертов претензий не было, однако по результатам лабораторных испытаний установлено, что у яиц «Волжское утро» и «Лето» недостаточно плотный белок.
Зато в яйцах торговой марки «Волжское утро» больше всего омега-3-полиненасыщенных кислот, высоким содержанием которых во многом обусловлена польза яиц. По итогам проведенных исследований все участники теста рекомендованы к покупке.
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Еда , Lenta.ru
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