«Роскачество» выяснило, что не так с пивными напитками

Исследователи "Роскачества" изучили пивные напитки, которые производят в России, и выяснили, что, как правило, под данную продукцию производители маскируют другие по свойству напитки.

Эксперты отметили, что сделать это несложно, поскольку потребители не знают, каким должен быть настоящий пивной напиток и не могут его идентифицировать. Специалисты "Роскачества" изучили товары семи торговых марок. В итоге некоторые из них не прошли испытания на массовую концентрацию бензойной кислоты и подсластитетей. Более того, были выявлены нарушения по крепости.

Помимо этого ни один из участников экспертизы не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям: «вкусом сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом» они не обладали. Кроме того, напитки не соответствовали требованиям по содержанию пивного сусла.

В "Роскачестве" также подчеркнули, что, когда производителям сообщили о нарушениях, они не стали идти на контакт.