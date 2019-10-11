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«Роскачество» выяснило, что не так с пивными напитками 

Рамблер 1 час назад
Исследователи "Роскачества" изучили пивные напитки, которые производят в России, и выяснили, что, как правило, под данную продукцию производители маскируют другие по свойству напитки.
Эксперты отметили, что сделать это несложно, поскольку потребители не знают, каким должен быть настоящий пивной напиток и не могут его идентифицировать. Специалисты "Роскачества" изучили товары семи торговых марок. В итоге некоторые из них не прошли испытания на массовую концентрацию бензойной кислоты и подсластитетей. Более того, были выявлены нарушения по крепости.
Помимо этого ни один из участников экспертизы не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям: «вкусом сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом» они не обладали. Кроме того, напитки не соответствовали требованиям по содержанию пивного сусла.
В "Роскачестве" также подчеркнули, что, когда производителям сообщили о нарушениях, они не стали идти на контакт.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как, по мнению "Роскачества", отличать вино от винного напитка.
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