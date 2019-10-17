Можно ли есть продукты прямо в магазине

Наверняка вы хотя бы раз видели, как в магазине люди открывают бутылку воды и пьют из нее или дают детям еще не оплаченный шоколадный батончик. Многие объясняют это тем, что очень захотелось, а позже можно легко оплатить товар на кассе. Но можно ли так делать на самом деле? «Рамблер» нашел ответ на этот вопрос.

Для того, чтобы говорить о законности или незаконности употребления того или другого продукта прямо в магазине, покупателю необходимо знать свои права. Согласно 459 статье Гражданского Кодекса РФ, продавец считается исполнившим свои обязанности по передаче товара покупателю тогда, когда последний получает чек, подтверждающий покупку.

Получается, что, по сути, товар остается собственностью магазина до тех пор, пока он не оплачен на кассе. Если принимать этот факт во внимание, получается, что открыть продукт и употребить его до оплаты нельзя. И охрана магазина может на вполне законных основаниях задержать решившего подкрепиться прямо у прилавка покупателя и обвинить его в краже.