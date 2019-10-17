Эксперты назвали самые полезные орехи 

Эксперты Роспотребнадзора определили самые полезные орехи, о чем сообщили на сайте ведомства. В орехах содержится масса витаминов, минералов и полезных жирных кислот, которые необходимы организму человека. В число самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль. Правда специалисты предупреждают, что орехи очень калорийны, поэтому их не стоит есть килограммами, достаточно их употреблять один-два раза в неделю в сочетании с кашами, молочными продуктами и мясными блюдами. По данным экспертов, орехи помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Ранее "Рамблер" писал о том, что будет с кровью, если есть грецкие орехи каждый день.