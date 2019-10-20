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Названы абсолютно вредные для здоровья продукты 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Названы абсолютно вредные для здоровья продукты
Фото: РИА Новости
Испанские диетологи раскритиковали утверждение, что любые продукты допустимо употреблять в меру. В комментарии газете La Vanguardia они перечислили составляющие вредного для здоровья человека рациона.
Так, вред в среднесрочной и долгосрочной перспективе может принести рафинированная мука. По словам диетолога Пилар Эскер, она может способствовать развитию диабета. «В процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества», — добавляет диетолог Мария Мерино.
Эксперты советуют отдать предпочтение цельнозерновой муке.
По мнению диетологов, избегать также следует колбасных изделий, обезжиренных молочных продуктов, выпечки, снеков, полуфабрикатов и алкоголя.
В статье подчеркивается, что диетологи ежедневно сталкиваются с заявлениями о пользе пары бокалов вина в день, однако это не только ложь, но и «настоящее варварство».
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