В России назван лучший черный чай

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование черного чая (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли участие образцы семи брендов: «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston. «Альманах», Lipton и Beta Tea.

Эксперты оценивали чай по более, чем 50 параметрам, в том числе доле кофеина и танина, а также наличию пестицидов и токсичных элементов. При этом образцы закупались в обычных магазинах, а не отбирались со складов.

Вкус чая «Крепкие традиции» был оценен экспертами как недостаточно терпкий и при этом пустой. Также в образце были обнаружены грубые черешки. Было выявлено, что чай относится не к заявленному высшему сорту, а ко второму.

Образец под маркой Lipton оказался не крупнолистовым, как заявлено на упаковке. Также чай не соответствует ГОСТу по органолептическим показателям — недостаточно ровный, скрученный, с большим количеством черешков.

Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».

По итогам исследования все образцы были признаны безопасными для здоровья. «Крепкие традиции» и Lipton были добавлены в список товаров с замечаниями, остальные бренды рекомендованы к покупке.