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Россиянам посоветовали не злоупотреблять яйцами 

Lenta.ru 5 часов назад
Россиянам посоветовали не злоупотреблять яйцами
Фото: Lenta.ru
Врачи прокомментировали употребление россиянами яиц сверх нормы. Со специалистами беседовали «Известия».
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что не стоит переедать яиц, особенно людям с избыточной массой тела. Он напомнил, что в желтке содержится много холестерина и жиров, поэтому можно есть их несколько раз в неделю.
А вот ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян настояла, что норма потребления у каждого своя. По ее словам, нужно рассчитывать ее, исходя из правила один грамм белка, который содержится в яйцах, на один килограмм своего веса в сутки.
Еще одну норму потребления яиц в день назвал врач-диетолог Алексей Ковальков. Он заверил, что в 60-е годы в Институте питания провели исследование, согласно которому можно есть до 12 штук в день. Также он поделился самым полезным способом приготовления яйца. Ковальков сказал, что лучше всего усваивается белок из яиц, приготовленных всмятку. Жареные яйца эксперт посоветовал готовить с чесноком, помидорами и луком. 3-4 яйца диетолог назвал идеальным завтраком.
Также специалисты посоветовали не пить сырые куриные яйца из-за угрозы сальмонеллы и медленного всасывания белка.
Ранее сообщалось, что россияне едят слишком много яиц. В среднем россиянин съедает 280 штук в год, превышая рекомендованную норму. Однако в Китае этот показатель еще выше, там жители съедают по 300 яиц в год.
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Женский форум
Еда , Алексей Ковальков , Минздрав РФ , РАН , газета "Известия"
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