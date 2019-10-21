Названы лучшие и худшие черные чаи в России

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование черного чая от семи российских брендов: «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston. «Альманах», Lipton и Beta Tea. Сравнивалась доля кофеина и танина в чаях, а также оценивалось наличие пестицидов, токсичных элементов и прочее. Всего для составления рейтинга лучших и худших чаев учитывалось более 50 различных параметров. Образцы для анализа закупались в обычных магазинах, а не отбирались со складов компаний.

Все образцы были признаны безопасными для здоровья. Лучшими среди черных чаев по содержанию танина были признаны образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах». Чай «Крепкие традиции» был оценен экспертами как недостаточно терпкий и при этом пустой, а в образце были выявлены грубые черешки. По мнению экспертов, чай от "Крепких традиций" относился к чаю второго сорта, хотя продавался под видом высшего сорта. Чай под маркой Lipton не соответствовал обозначению "крупнолистовой" на упаковке. Он не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям — в образце чай был недостаточно ровный, скрученный, с большим количеством черешков. В результате исследования «Крепкие традиции» и Lipton были добавлены в список товаров с замечаниями. Остальные бренды проверку прошли и были рекомендованы к покупке.